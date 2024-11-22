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Anadolu Ajansı’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği "İstanbul Energy Forum" devam ediyor
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Dünya

Çin'den, Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama kararının ardından UCM'ye destek açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, "Çin, uluslararası toplumun, Filistin sorununda adaleti sağlamaya ve uluslararası hukukun otoritesini savunmaya katkı sağlayacak tüm girişimlerini destekliyor." dedi.

Emre Aytekin  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Çin'den, Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama kararının ardından UCM'ye destek açıklaması

Pekin

Çin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Gazze'de işlenilen savaş suçlarını gerekçe göstererek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmasına desteğini dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin’de düzenlenen günlük basın toplantısında AA muhabirinin UCM'nin kararı ve Çin'in tutumuna ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Filistin sorununda daima adaletten ve uluslararası hukuktan yana olduklarını aktaran Sözcü Lin, "Çin, uluslararası toplumun, Filistin sorununda adaleti sağlamaya ve uluslararası hukukun otoritesini savunmaya katkı sağlayacak tüm girişimlerini destekliyor." dedi.

Lin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de halen çatışmaların ve benzeri görülmemiş bir insani krizin devam ettiğine dikkati çekerek, en önemli önceliğin acil koşulsuz ateşkesin sağlanması ve insani krizi hafifletecek tedbirlerin alınması olduğunu belirtti.

Uluslararası insancıl hukuk dahil hukuku ihlal eden, sivillere yönelen tüm eylemleri kınadıklarını vurgulayan Lin, "Umarız Uluslararası Ceza Mahkemesi objektif ve adil bir tutum benimser, görevini hukuka uygun olarak yaparak Roma Statüsü'nü ve uluslararası hukuku, aslına sadık ve aynı standartta bir eş biçimlilikle uygular." ifadesini kullandı.

Lin, Washington yönetiminin, UCM'nin geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'daki savaş suçlarını gerekçe göstererek çıkardığı yakalama kararını desteklerken, mahkemenin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararına karşı çıkmasına ilişkin soruya ise ABD'nin adını anmadan, "Çin, 'belirli bir ülkenin' uluslararası hukuktaki seçici çifte standartlarına daima karşı çıkmaktadır." diye yanıt verdi.

UCM'nin Netahyahu ve Gallant hakkındaki kararı

UCM, dün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Kararda Netanyahu ve Gallant'ın açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma savaş suçu ile cinayet, mahkum etme ve diğer insanlık dışı muameleleri içeren insanlığa karşı suçları işlediğine dair makul şüphe olduğu belirtildi.

Kararda ayrıca, Netanyahu ve Gallant'ın bilinçli olarak sivil nüfusu hedef alan bir saldırının talimatını verdiklerine dair makul şüphe olduğu ifade edildi.

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