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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Çin'den İsrail'e Batı Şeria'da gerilimi yükseltmekten kaçınma çağrısı

Çin, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı askeri operasyonun ardından İsrail'e gerilimi yükseltmekten kaçınma çağrısında bulundu.

Emre Aytekin  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Çin'den İsrail'e Batı Şeria'da gerilimi yükseltmekten kaçınma çağrısı

Pekin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AA muhabirinin bölgedeki duruma ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Filistin'de durumu yakından izlediklerini ifade eden Sözcü Lin, "Çin, gerilimi tırmandıran eylemlere karşı çıkmakta ve sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır." dedi.

Lin, tüm taraflara, özellikle de İsrail'e, itidalli davranma ve gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yaptı.

İsrail ordusu dün Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin ile Tulkarim ve Tubas mülteci kamplarını hedef alan askeri operasyon başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, Batı Şeria'daki saldırılara ilişkin açıklamasında, "Filistinli sivillerin artan şekilde ölümcül savaş taktiklerine maruz bırakılmasından kaygı duyduklarını" belirtmişti.

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