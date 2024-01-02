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Dünya

Çin'de yılbaşı tatilinde sınır aşırı seyahatler Kovid-19 salgını öncesi düzeye ulaştı

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri ve sınır kontrollerinin kaldırılmasından sonraki ilk yılbaşı tatilinde, sınır aşırı seyahatlerin salgın öncesi düzeyi yakaladığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Çin'de yılbaşı tatilinde sınır aşırı seyahatler Kovid-19 salgını öncesi düzeye ulaştı

Beijing

Ulusal Göçmenlik İdaresinden yapılan açıklamaya göre, üç günlük yılbaşı tatilinde havaalanları, limanlar ve sınır kapılarındaki kontrol noktalarından 5,18 milyon giriş ve çıkış yapıldı.

Sınır aşırı seyahatlerin sayısı beklentileri aşarak günde ortalama 1,73 milyona ulaşırken, 2019'daki salgın öncesi seviyeyi yakaladı.

Ulusal Göçmenlik İdaresi, tatil öncesinde, günlük seyahat ortalamasının 1,56 milyon ile 2019 seviyesinin yüzde 90'ına ulaşmasının beklendiğini bildirmişti.

Çin, Kovid-19 salgının başlamasının ardından Mart 2020'de tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı.

Yaklaşık 3 yıl boyunca uygulanan katı karantina tedbirlerinin ardından ülke, 8 Ocak 2023'te Kovid-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan sınır kontrollerini kaldırmış, kapılarını yeniden dünyaya açmıştı.

Yurt içi seyahatler, salgın öncesi düzeyi aştı

Öte yandan üç günlük yılbaşı tatilinde yurt içinde toplam 135 milyon seyahat yapıldığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, tatil döneminde yurt içinde toplam 135 milyon seyahat yapıldı. Seyahatlerin sayısı, 2019'daki seviyenin yüzde 9,4 üzerine çıktı.

Söz konusu dönemde iç turizmden elde edilen gelir, 2019'a kıyasla yüzde 5,6 artışla 79,73 milyar yuana (11,27 milyar dolar) ulaştı.

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