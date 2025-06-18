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Ekonomi

Çin dijital yuan için uluslararası operasyon merkezi kuracak

Çin, para birimi yuanın küresel etkinliğini artırma yönünde bir adım olarak dijital yuan için uluslararası operasyon merkezi kuracağını bildirdi.

Emre Aytekin  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Çin dijital yuan için uluslararası operasyon merkezi kuracak

Pekin

Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng, Şanghay'da düzenlenen Luciazui Finans Forumu'nda dijital para biriminin uluslararasılaşmasına hazırlık niteliğinde atılan bir adımı duyurdu.

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Pan, forumun açılışında yaptığı konuşmada, dijital yuan için uluslararası kullanım amaçlı bir operasyon merkezi kuracaklarını açıkladı.

Geleneksel sınır aşırı ödeme sistemlerine dair sorunların giderek belirgin hale geldiğini ifade eden Pan, "Tek bir para birimine bağlılığı azaltmaya ihtiyaç var." dedi.

Pan, uluslararası ödeme sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik artan bir talep olduğunu, yeni ödeme altyapılarının ve transfer yöntemlerinin ortaya çıktığını belirterek, daha etkin, güvenli, kapsayıcı ve çeşitli bir küresel finans sitemine yönelik eğilimin gelecekte yalnızca daha güçlü hale geleceğini vurguladı.

Küresel finans kurumlarında reform çağrısı

Çin'in küresel finans kurumlarının reformuna ilişkin görüşlerini anlatan Pan, küresel ekonomideki değişimlere karşın IMF ve Dünya Bankası gibi belli başlı uluslararası finans kurumlarını oy hakkı ve hisse yapısında değişiklik olmadığını, bu alanda uzun süredir düzenleme ihtiyacının hissedildiğini ifade etti.

Pan, "Yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin payı, küresel ekonomi içinde gerçek konumlarının oldukça altında." ifadesini kullandı.

Dijital yuan

Pekin yönetimi, "e-CNY" olarak adlandırılan resmi dijital para birimi için ilk çalışmalara 2014'te başlamıştı.

Dijital yuan, 2020'de 4 şehirde başlatılan pilot uygulamayla kullanılmaya başlanmıştı.

Çin Merkez Bankası, 2022'de pilot uygulamanın kapsamını genişletmiş, dijital yuan için elektronik cüzdan olarak kullanılabilen bir mobil uygulamayı Apple'ın iOS ve Google'ın Android mağazalarında yayınlamıştı.

Mobil uygulama, Şanghay, Şıncın, Çıngdu, Çangşa, Sucou, Şian, Çingdao, Dailan şehirleri, Hainan eyaleti, Hıbey eyaletindeki Şiaongan Yeni Bölge ile Kış Olimpiyatları'nın düzenleneceği Pekin ve Canjiakou şehirlerindeki tesis ve alanların içinde olduğu 12 şehir ve bölgede hizmete sunulmuştu.

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