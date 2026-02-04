Çin'de savunma sanayi ile bağlantılı kurumlardan 3 yönetici Meclis üyeliğinden çıkarıldı
Çin'de aralarında bir nükleer silah uzmanının da olduğu, savunma sanayi ile bağlantılı kurumların 3 yöneticisinin Meclis üyeliğinden çıkarıldığı bildirildi.
Pekin
Çin’in yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin düzenlediği acil oturumun ardından yapılan açıklamada, Eski Çin Mühendislik Fiziği Akademisi (CAEP) Direktörü Liu Cangli, Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) Baş Mühendisi Luo Çi ve Eski Çin Havacılık Sanayi Şirketi (AVIC) Yönetim Kurulu Başkanı Cou Şinmin'in Meclis üyeliğine son verildiği belirtildi.
Açıklamada, kararın sebebine değinilmezken, yöneticilerin Meclis üyeliğinden çıkarılmaları, haklarında disiplin veya adli soruşturma olduğuna işaret ediyor. Üç yönetici hakkında daha önce herhangi bir soruşturma duyurusu yapılmamıştı.
Savunma sanayi ve özellikle nükleer silahlar ile bağlantılı kurumların yöneticilerinin tasfiyesinin ordudaki yolsuzluk soruşturmaları ile bağlantısı dikkati çekiyor.
Çin’in en kıdemli generali, orduyu yöneten Merkezi Askeri Komisyon'un Başkanı Orgeneral Cang Couşia hakkında geçen hafta soruşturma başlatılmış, uluslararası basında, General Cang’ın Çin’in nükleer programına dair bilgileri ABD’ye sızdırdığı iddia edilmişti.
Nükleer silahlar alanında kritik isim
Meclis üyeliğine son verilen nükleer fizikçi Liu Cangli, 2015-2014'te Çin'in gizli nükleer silah araştırma ve geliştirme birimi olarak faaliyet yürüten Çin Mühendislik Fiziği Akademisinin (CAEP) direktörlüğünü yürütmüştü.
Ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin Mianyang ilinde faaliyet yürüten Enstitü, savunma bilimi ve teknolojilerinin geliştirilmesi açısından kritik bir işlevi yerine getiriyor.
Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) Baş Mühendisi Luo Çi, 2022'den bu yana kurumun baş mühendisi olarak görev yapıyordu. Luo, nükleer enerji itki sistemleri konusunda uzman bir isim olarak biliniyor.
Çin Havacılık Sanayi Şirketinin (AVIC) Yönetim Kurulu Başkanı Cou Şinmin ise savaş uçakları ve dronlar gibi askeri hava araçları ve donanımlarının geliştirilmesinde sorumlu kurumun başına 2024 yılında geçmiş, yaklaşık 1 yıl sonra görevden alınmıştı.