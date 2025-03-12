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Dünya

Çin, Rusya ve İran, İran'ın nükleer programıyla ilgili üçlü zirve düzenleyecek

Çin, Rusya ve İran'ın, İran'ın nükleer programıyla ilgili Pekin'de zirve toplantısı yapacağı bildirildi.

Emre Aytekin  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Çin, Rusya ve İran, İran'ın nükleer programıyla ilgili üçlü zirve düzenleyecek

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın nükleer programıyla ilgili toplantı Çin, İran ve Rusya'nın katılımıyla 14 Mart'ta başkent Pekin'de düzenlenecek.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Caoşu'nun başkanlık edeceği toplantıya, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi katılacak.

Toplantıda taraflar, İran'ın nükleer programı ve karşılıklı ilgi konusu diğer meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

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