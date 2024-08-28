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Dünya

Çin, "askeri uçağının Japon hava sahasını ihlal niyeti olmadığını" bildirdi

Japonya'nın bir Çin savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıklamasının ardından Pekin yönetiminden uçağın böyle bir niyeti olmadığı yanıtı geldi.

Emre Aytekin  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Çin, "askeri uçağının Japon hava sahasını ihlal niyeti olmadığını" bildirdi

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, olayla ilgili olarak Japon tarafıyla iletişimde olduklarını belirtti.

Sözcü Lin, "Çin askeri uçağı herhangi bir ülkenin hava sahasına girme niyeti taşımamaktadır." dedi.

Japonya Savunma Bakanlığından 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Savunma Bakanı Kihara Minoru, söz konusu ihlali, Japonya'nın egemenliği ve güvenliğine karşı yapılmış "kabul edilemez" bir eylem olarak nitelemişti.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa da farklı bir basın toplantısında, meydana gelen olay sonrası Çin'i "son derece ciddi şekilde" protesto ettiklerini ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımları atmaya çağırdıklarını ifade etmişti.

Japonya, ilk kez bir Çin askeri uçağının, hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi

Tokyo yönetimi, ilk kez bir Çin askeri uçağının hava sahasını ihlal ettiğini bildirmişti.

Japon savaş uçaklarının uçağa karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.

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