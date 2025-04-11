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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da "18. IICEC Enerji ve İklim Forumu"na katılıyor.
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Dünya

Çin, ABD'ye yönelik gümrük tarifelerini yüzde 125 oranına yükselteceğini duyurdu

Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde bu ülkeye yönelik gümrük tarifelerini yüzde 125 oranına yükselteceğini duyurdu.

Ekip  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Çin, ABD'ye yönelik gümrük tarifelerini yüzde 125 oranına yükselteceğini duyurdu

Ankara

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