Euro
7.68
Dolar
6.86
BIST 100
115,278.30
Altın
1,777.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir Urla'da orman yangını
logo
Dünya

Çin, 4 Amerikan medya şirketinden ülkedeki faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi istedi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli medya şirketlerine yaptırımlarına karşılık, ülkede faaliyet gösteren 4 Amerikan medya şirketinden çalışan ve faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi vermesini talep etti.

Fuat Kabakcı   | 01.07.2020
Çin, 4 Amerikan medya şirketinden ülkedeki faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi istedi

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin daha önce Çinli medya kuruluşlarını "yabancı misyon" olarak tanımladığını anımsatarak bu hamleye misilleme yapılacağını söyledi. 

Cao, ülkede faaliyet gösteren Amerikan medya kuruluşları Associated Press (AP), United Press International (UPI), Columbia Broadcasting System (CBS), National Public Radio'dan (NPR) 7 gün içinde emlak ve finansal operasyonları ile çalışan sayıları hakkında detaylı bilgi vermesini istediklerini belirterek bunun Washington yönetiminin, ABD'deki Çinli medya kuruluşlarına "mantıksızca" baskı uygulamasına karşı eşit şekilde misilleme için yapıldığını söyledi.

Sözcüsü Cao, ABD'nin bu hareketinin Çin-ABD medya kuruluşlarının itibar ve imajına zarar verdiğini kaydederek "Çin, ABD'yi bir an önce izlediği yolu değiştirmeye, hatasını düzeltmeye ve Çin medyasına yönelik siyasi baskı ve mantıksızca kısıtlama yapmayı bırakmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 18 Şubat'ta Çin'e bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı (CGTN) ve Çin Uluslararası Radyosu'nu (CRI) da "yabancı misyon" olarak tanımış ve bunlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar vermişti.

Bakanlık, 22 Haziran’da da önceki 5 Çin medyası kuruluşuna ek olarak Yabancı Misyon Yasası kapsamında Çin’e bağlı CCTV, haber ajansı China News Service (CNS), Global Times'ın "yabancı misyon" olarak tanınması ve bunlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar verildiğini duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Bağcılar'da 6 bin iş yeri denetlendi
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Çin, 4 Amerikan medya şirketinden ülkedeki faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi istedi

Çin, 4 Amerikan medya şirketinden ülkedeki faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi istedi

AB’den Hong Kong'da yürürlüğe giren yasaya tepki

'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası

Libya’da kararlı ve caydırıcı olan kazanacak

Libya’da kararlı ve caydırıcı olan kazanacak
İngiliz hükümetinden Huawei konusunda U dönüşü sinyali

İngiliz hükümetinden Huawei konusunda U dönüşü sinyali
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü