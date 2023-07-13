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Dünya

Chicago’da çıkan hortum yüzlerce uçak seferini kesintiye uğrattı

Chicago’daki O'Hare Uluslararası Havalimanı yakınlarında çıkan hortum yüzlerce uçuşun aksamasına sebep oldu.

Çağla Güngör  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Chicago’da çıkan hortum yüzlerce uçak seferini kesintiye uğrattı Fotoğraf: Bilgin S. Şaşmaz/AA

Ankara

Telegraph'ın haberine göre uçuş takip servisi FlightAware, havalimanından yaklaşık 173 uçak seferinin iptal edildiğini ve 500’den fazla uçuşun ertelendiğini açıkladı.

O'Hare ve Chicago Midway Uluslararası Havalimanı iletişim müdürü Kevin Bargnes, her iki havalimanında da hasar kaydedilmediğini belirtti.

Yolcuların terminal binasında mahsur kaldığı açıklanırken, herhangi bir yaralanma vakası bildirilmedi.

Yerel haber kaynakları, hortum nedeniyle bölgede 10 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını ve çok sayıda binanın hasar gördüğünü duyurdu.

Ulusal Hava Durumu Servisi, hortumun ilerlediği bilgisini vererek insanları sığınak aramaları konusunda uyardı.

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