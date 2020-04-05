Cezayir'de sokağa çıkma yasağı tüm vilayetlerde uygulanacak
Cezayir yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kararının, ülkenin tamamında iki hafta boyunca uygulanmasına karar verdi.
Cezayir
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Cezayir'de Başbakanlıktan yapılan ve devlet televizyonunda yayımlanan yazılı açıklamaya göre, daha önce 10 vilayette ilan edilen gece sokağa çıkma yasağının, 5 Nisan'dan başlayıp 19 Nisan'a kadar 48 vilayetin tamamında uygulanması kararlaştırıldı.
Açıklamada, vakaların yüzde 40'tan fazlasının bulunduğu El-Buleyde vilayetinde de genel karantina uygulamasının süreceği kaydedildi.
Ülkede gece sokağa çıkma yasağı 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanıyor.
Açıklamada ayrıca, salgından en fazla zarar gören 9 vilayette sokağa çıkma yasağının 14.00 ila 07.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi.
Cezayir Sağlık Bakanlığı son olarak, ülkedeki toplam can kaybını 130, vaka sayısını ise 1251 olarak açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.