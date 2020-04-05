Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir'de sokağa çıkma yasağı tüm vilayetlerde uygulanacak

Cezayir yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kararının, ülkenin tamamında iki hafta boyunca uygulanmasına karar verdi.

Gülşen Topçu   | 05.04.2020
Cezayir'de sokağa çıkma yasağı tüm vilayetlerde uygulanacak

Cezayir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cezayir'de Başbakanlıktan yapılan ve devlet televizyonunda yayımlanan yazılı açıklamaya göre, daha önce 10 vilayette ilan edilen gece sokağa çıkma yasağının, 5 Nisan'dan başlayıp 19 Nisan'a kadar 48 vilayetin tamamında uygulanması kararlaştırıldı.

Açıklamada, vakaların yüzde 40'tan fazlasının bulunduğu El-Buleyde vilayetinde de genel karantina uygulamasının süreceği kaydedildi.

Cezayir'de koronavirüs önlemleri

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkede yayılmasını önlemek amacıyla başkentin de aralarında olduğu 10 vilayette sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cezayir'in başkenti Cezayir'de, ekipler cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı. ( Farouk Batiche - Anadolu Ajansı )

Ülkede gece sokağa çıkma yasağı 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanıyor.

Açıklamada ayrıca, salgından en fazla zarar gören 9 vilayette sokağa çıkma yasağının 14.00 ila 07.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı son olarak, ülkedeki toplam can kaybını 130, vaka sayısını ise 1251 olarak açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Çavuşoğlu'ndan İspanya'nın satın aldığı solunum cihazlarına ilişkin açıklama
Yunanistan'daki El. Venizelos gemisinde Kovid-19 testi negatif çıkanların tahliyesi tamamlandı
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Cezayir'de sokağa çıkma yasağı tüm vilayetlerde uygulanacak

Cezayir'de sokağa çıkma yasağı tüm vilayetlerde uygulanacak

Bolu'da Kovid-19'a karşı il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlandı, tek-çift plaka sistemine geçildi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 217'ye yükseldi

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 217'ye yükseldi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi maske üreterek vatandaşlara dağıtacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi maske üreterek vatandaşlara dağıtacak
Yunanistan'daki El. Venizelos gemisinde Kovid-19 testi negatif çıkanların tahliyesi tamamlandı

Yunanistan'daki El. Venizelos gemisinde Kovid-19 testi negatif çıkanların tahliyesi tamamlandı