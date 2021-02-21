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Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun parlamentoyu fesheden kararnameyi imzaladı

Cumhurbaşkanı Tebbun'un imzasıyla çıkan kararnamede Cezayir parlamentosunun çalışmaları durduruldu.

Ekrem Biçeroğlu   | 21.02.2021
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun parlamentoyu fesheden kararnameyi imzaladı

Cezayir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, seçimlere hazırlık amacıyla Ulusal Halk Meclisini fesheden kararnameye imza attı.

Konu ile ilgili açıklama Cezayir Cumhurbaşkanlığından yazılı olarak yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un imzasıyla çıkan kararnamede Cezayir parlamentosunun çalışmaları durduruldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan bir diğer açıklamada, Abdulaziz Cerad hükümetinde revizyona gidildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni kabinede bakanlık sayısının 40'tan 34'e düşürüldüğü ve 6 bakanlığa yeni isimlerin atandığı duyuruldu.

Yeni atamaların gerçekleştiği bakanlıkların, Sanayi, İskan, Dijitalleşme, Sulama, Çevre ve Turizm bakanlıkları olduğu ifade edildi.

Buteflika sonrası Cezayir'de siyasi süreç

Cezayir, Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen aday olmasıyla Şubat 2019'dan itibaren hareketli bir döneme girdi.

Buteflika, kitlesel protestoların ülke çapında ivme kazanmasının ardından ordunun müdahalesiyle istifa etmek zorunda kalmıştı. Protestoları sonlandırmak için yönetimin bastırmasıyla Aralık 2019'da gerçekleşen seçimlerde Tebbun göreve gelmişti.

Tebbun, kendi döneminde kilit önemde gördüğü yeni Anayasa için ülkeyi Kasım 2020'de referanduma taşımış, Cezayirli seçmenlerden sadece dörtte birinin katıldığı referandumda yeni Anayasa yaklaşık yüzde 68 oyla kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, yeni Anayasa'ya uygun şekilde seçimleri gerçekleştirerek "eski yönetim kalıntılarıyla" çalışmak istemediği yönünde açıklama yapmıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, geçen ay hazırladığı yeni seçim yasası taslağıyla, seçmenlerin aday listelerinde istediği sıralamayı istediği şekilde seçebileceği "açık liste" sistemine geçilmesini içeren teklifi siyasi partilere göndermişti.

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