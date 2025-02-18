Dolar
36.25
Euro
37.99
Altın
2,897.83
ETH/USDT
2,744.50
BTC/USDT
95,810.00
BIST 100
9,836.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı, Fransa'nın ülkesindeki sömürge dönemini "barbarca ve yıkıcı" olarak nitelendirdi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir'de 130 yıldan fazla süren Fransız sömürge dönemini, "barbarca ve yıkıcı" olarak nitelendirdi.

Hassen Djebril, Mahmut Geldi  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Cezayir Cumhurbaşkanı, Fransa'nın ülkesindeki sömürge dönemini "barbarca ve yıkıcı" olarak nitelendirdi

Cezayir

Tebbun, "18 Şubat Ulusal Şehit Günü" dolayısıyla 1830-1962 yıllarındaki Fransız sömürgesine karşı Cezayir halkının devrimlerine dikkati çeken bir mesaj yayımladı.

Cezayir halkının özgürlük uğruna verdiği şehitlere bir vefa borcu olarak "Ulusal Şehit Günü"nü andıklarını ifade eden Cezayir Cumhurbaşkanı şunları kaydetti:

"Temiz topraklarımız üzerinde barbarca ve yıkıcı yöntemleriyle hüküm süren sömürge, 130 yıldan fazla süre boyunca onurlu halkın ilerlemesine engel oldu. Medeniyet iddiasında bulunanların işledikleri ne acıdır. Kalıcı olmayı hayal eden, halkımızın kaynaklarını ve iradesini yok sayan o sömürge, muazzam bir devrimle son buldu."

Tebbun, sömürgenin yerleşmesini reddeden Cezayir halkının kararlılıkla topraklarını özgürleştirdiğini vurguladı.

Fransa'nın Afrika'daki kara lekesi

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu Cezayir 1962'de bağımsızlığına kavuştu.

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, sömürge döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydediyor.

Fransa, Afrika'daki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen tanımıyor.

Cezayir'de her yıl 18 Şubat, Fransa sömürgesine karşı verilen mücadelede hayatını kaybedenler anısına Ulusal Şehit Günü olarak anılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop ve Kastamonu'da eğitime kar engeli
MKE, Samsun'da yapacağı 2 milyar liralık yatırımla TSK'nin stratejik ürünlerini üretecek
Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düştüğü kazada 11 kişi yaralandı
Musk, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata olduğunu savundu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi

Benzer haberler

Cezayir Cumhurbaşkanı, Fransa'nın ülkesindeki sömürge dönemini "barbarca ve yıkıcı" olarak nitelendirdi

Cezayir Cumhurbaşkanı, Fransa'nın ülkesindeki sömürge dönemini "barbarca ve yıkıcı" olarak nitelendirdi

Cezayir'den, Fransa'ya "nükleer suçlarını itiraf etmesi" çağrısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet