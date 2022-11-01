Dolar
18.60
Euro
18.34
Altın
1,644.67
ETH/USDT
1,575.70
BTC/USDT
20,459.00
BIST 100
4,054.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılıyor.
logo
Dünya

Cezayir ana muhalefetinden Arap dünyasına, Türkiye ve İran'la “kenetlenme” çağrısı

Cezayir'deki ana muhalefet partisi Barış Toplumu Hareketi, Arap Birliği Zirvesine katılan liderlere, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasıyla “kenetlenme” çağrısında bulundu.

Esat Fırat   | 01.11.2022
Cezayir ana muhalefetinden Arap dünyasına, Türkiye ve İran'la “kenetlenme” çağrısı

Cezayir

Barış Toplumu Hareketi, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 31. Arap Birliği Zirvesi dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Arap liderlerini, İslam ümmetinin yeniden uygarlık tarihindeki tekamülünü sürdürmesi için yeni bir medeni vizyon çerçevesinde, rekabet ve çatışma için değil, kenetlenme ve entegrasyon için, İran ve Türkiye başta olmak üzere İslam dünyasının bileşenleri ile diyalog ve normal ilişkiler açmaya çağırıyoruz.” denildi.

Arap ülkelerinin aralarındaki anlaşmazlıkların sona erdirilmesinin gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, Filistin meselesinin milli ve dini bir dava olarak merkeze alınması ve İsrail ile yapılan normalleşme sürecinin son bulması çağrısı yapıldı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra da Arap Birliği Zirvesi hazırlık toplantılarının açılışında yaptığı açıklamada, ülkesinin Arap ülkeleri arasındaki tartışmalı dosyaları ve geçmişte kalan problemleri tartışmayarak, önceki zirvelerde kabul edilen maddeleri benimseyip, zirve gündeminin hazırlanmasında yeni bir sistem önerdiğini belirtmişti.

Liderler düzeyindeki 31. Arap Birliği Zirvesi, bugün ve yarın Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arnavutluk Dışişleri Bakanı Xhaçka: Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı
Elektrikli bisiklet paylaşım platformu “Tripy” Ankara'da tanıtıldı
9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde memleketinde anıldı
İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında, "Muhtar Akademisi" ve özel güvenlik eğitimi protokolü imzalandı

Benzer haberler

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Xhaçka: Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Xhaçka: Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı

Cezayir ana muhalefetinden Arap dünyasına, Türkiye ve İran'la “kenetlenme” çağrısı

İran İnsan Hakları Kurumu: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 253'e yükseldi

İran İnsan Hakları Kurumu: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 253'e yükseldi
İran: Ermenistan ile Basra Körfezi arasında transit koridoru oluşturmaya hazırız

İran: Ermenistan ile Basra Körfezi arasında transit koridoru oluşturmaya hazırız
CİMER, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak

CİMER, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet