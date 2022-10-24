Dolar
18.61
Euro
18.32
Altın
1,646.91
ETH/USDT
1,347.40
BTC/USDT
19,341.00
BIST 100
4,000.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çevreci aktivistler, Kral 3. Charles’ın bal mumu heykeline çikolatalı kek fırlattı

İngiltere'nin başkenti Londra’daki bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'ya giren iki çevreci aktivist, Kral 3. Charles’ın heykeline çikolatalı kek attı.

Şeyma Uzundere   | 24.10.2022
Çevreci aktivistler, Kral 3. Charles’ın bal mumu heykeline çikolatalı kek fırlattı

Ankara

Daily Mail’in haberine göre, Just Stop Oil çevreci grubunun iki üyesi, Madame Tussauds'da kraliyet üyelerinin heykellerinin bulunduğu alana gelerek, ziyaretçilerin uyarılarına rağmen Kral 3. Charles heykelinin yüzüne çikolatalı kek fırlattı.

Yaptıkları açıklamada aktivistler, “Buradayız çünkü özgürlüklerimizi ve haklarımızı korumak istiyoruz çünkü yeşili ve hepimizin mirası bu güzel toprağı korumak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aktivistlerin Kral 3. Charles heykeline kek fırlattıkları anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Bu tarz eylemler ile gündeme gelen çevreci grubun üyeleri daha önce Dartford Köprüsü’nü kapatmış ve Van Gogh tablosuna çorba fırlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Bakanlar Nebati ve Kirişci maden patlamasında yaralanan işçilerin ailelerini hastanede ziyaret etti
PTT bayrağı, kurumun 182. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı "Tarım Müşavirliği" kuracak
Osmaniye'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Çevreci aktivistler, Kral 3. Charles’ın bal mumu heykeline çikolatalı kek fırlattı

Çevreci aktivistler, Kral 3. Charles’ın bal mumu heykeline çikolatalı kek fırlattı

Hollanda'da "Genç Etki Ödülleri" için aday gösterilen Türk öğrencinin heykeline saldırı

Hollanda'da "Genç Etki Ödülleri" için aday gösterilen Türk öğrencinin heykeli dikildi

İngiltere Kralı 3. Charles, 6 Mayıs 2023'te taç giyecek

İngiltere Kralı 3. Charles, 6 Mayıs 2023'te taç giyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet