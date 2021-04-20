Euro
9.79
Dolar
8.12
BIST 100
1,365.27
Altın
1,778.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için ülkede 14 gün yas ilan edildi

Ömer Erdem   | 20.04.2021
Cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için ülkede 14 gün yas ilan edildi

Hartum

Çad'da Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun hafta sonu silahlı gruplarla girilen çatışmada hayatını kaybetmesinin ardından kurulan Askeri Geçiş Konseyi (AGK), ülkede 14 günlük yas ilan etti.

AGK'den yapılan açıklamaya göre, öldürülen cumhurbaşkanının oğlu ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Mahamat İdris Deby'nin başında olduğu konseyin görev süresi 18 ay olacak.

Parlamento ve hükümetin feshedildiği ülkede, geçiş hükümeti kurulacak.

Ülke genelinde 14 günlük yas ilan edilirken Itno için ulusal cenaze töreni düzenlenecek.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulaması

Kara ve hava sınırlarının ikinci bir bildirime kadar kapatıldığı ülkede, 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Devlet televizyonunda açıklama yapan Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, hafta sonu silahlı gruplarla girilen çatışmada, "vatanı müdafaa ederken yaralanan" Cumhurbaşkanı Itno'nun dün hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Çad ordusu, Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) adlı ayrılıkçı silahlı gruba yönelik geçen hafta operasyon başlatmış, operasyonda 300 ayrılıkçının etkisiz hale getirildiği, 150'sinin de yakalandığı belirtilmişti.

68 yaşındaki Itno, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini yüzde 79,32 oyla kazanarak, 6. kez seçilmişti.

Çad Cumhurbaşkanı Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un eşi Maria Aytmatova Kovid-19 nedeniyle vefat etti
Türkiye'de 61 bin 28 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısıyla pıhtılaşma vakaları bağlantılı olabilir

Benzer haberler

Cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için ülkede 14 gün yas ilan edildi

Cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için ülkede 14 gün yas ilan edildi

Çad'da cumhurbaşkanlığı seçimini İdris Debi Itno kazandı

Çad'da etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 100'e çıktı

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kaygısız: Çad ile Türkiye ilişkileri karşılıklı ziyaretlerinin ardından ivme kazandı

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kaygısız: Çad ile Türkiye ilişkileri karşılıklı ziyaretlerinin ardından ivme kazandı
Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'da Osmanlı torunlarına ramazan yardımı ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'da Osmanlı torunlarına ramazan yardımı ulaştırdı