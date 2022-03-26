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Dünya

Çekya Savunma Bakanı, Macaristan'ın Ukrayna politikasına tepki gösterdi

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Macaristan'ın, Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu nedeniyle Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmayacağını bildirdi.

Mehmet Yılmaz, Aşkın Kıyağan   | 26.03.2022
Çekya Savunma Bakanı, Macaristan'ın Ukrayna politikasına tepki gösterdi

Prag

Bakan Cernochova, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan'da gelecek hafta genel seçimlerin düzenleneceğini ve seçim kampanyasının parçası olmak istemediğini, bu nedenle de bu ülkede gerçekleştirilmesi planlanan V4 Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmayacağını belirtti.

Cernochova, "V4'ü her zaman destekledim ama Macar siyasetçileri için ucuz Rus petrolünün Ukraynalı kanından daha önemli olmasından dolayı çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün yaptığı konuşmada, Macaristan'ın Rusya-Ukrayna savaşına yönelik tutumuna tepki göstermiş, Macar hükümetinden ülkesine destek vermesini istemişti.

Macar hükümeti ise ülkenin çıkarlarına ters olduğunu öne sürerek Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına destekte bulunmayacağını ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

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