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Dünya

Çavuşoğlu ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten bölge barışının sağlanmasında Türkiye-İran örneği:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Nihai hedef, İran ve Türkiye'nin 400 yıllık barış deneyimini bölgemize uygulamaktır. Birlikte her şey mümkün." dedi.

Bilal Güler   | 19.03.2021
Çavuşoğlu ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten bölge barışının sağlanmasında Türkiye-İran örneği:

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul'da bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, iki ülke arasındaki 400 yıllık barışın Orta Doğu'ya uygulanmasını hedeflediklerini belirtti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çavuşoğlu için "kardeşim" ifadesini kullanan Zarif, İstanbul'u da "harika" şeklinde niteleyerek, yolculuğunun verimli bir şekilde tamamlandığını aktardı.

İranlı Bakan, görüşmede ikili ve bölgesel konularda yapıcı iş birliği konuları üzerinde durulduğunu belirterek, "Nihai hedef, İran ve Türkiye'nin 400 yıllık barış deneyimini bölgemize uygulamaktır. Birlikte her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonuna da konuşan Zarif, verimli geçen görüşmenin iki ülkenin stratejik ilişkileri açısından olumlu sonuçlar doğurmasını umut ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise görüşme sonrası Twitter hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

"İran Dışişleri Bakanı Zarif ile başta PKK/YPG olmak üzere terörün tümüyle mücadelede güçlü iş birliği, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konularında mutabakatımızı yineledik. Ekonomik iş birliğimizi geliştirecek adımları değerlendirdik. Nevruz Bayramımız kutlu olsun."

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmeye, MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

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