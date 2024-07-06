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Dünya

Caparov: Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasında ulaşımda karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi için Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz." dedi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Caparov: Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesine, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (solda), Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağda) ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban (sol 2) da katıldı.

Şuşa

Caparov, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde "Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı.

Orta Asya'nın ulaşım ve ticaret alanında stratejik konuma sahip olduğunu belirten Caparov, "Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasında ulaşımda karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi için Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Caparov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinde işbirliği anlaşmasının Çin, Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri arasında 6 Haziran'da Pekin’de imzalandığını anımsatarak, ​​​​​​​bu demir yolunun, TDT'ye üye ülkeler için yeni ulaşım potansiyeli oluşturacağını ve yeni lojistik pazarlar açacağını vurguladı.

Kırgız tarafının, Orta Asya'daki ulaşım koridorlarının yenilenmesine ve yenilerin kurulmasına sıcak baktığına işaret eden Caparov, ticaretin artırılması için gümrük kapılarındaki işlemlerin dijitalleşmesinin yaygınlaştırılmasını önemli gördüklerini söyledi.

"Küresel ısınma, doğal afetlere neden oluyor"

Kırgızistan'ın, iklim hareketlerini keskin şekilde hissettiğini belirten Caparov, "Küresel ısınma, dağlarla kaplı Kırgızistan'da buzulların erimesine ve daralmasına, kuraklığa, susuzluğa, sel, toprak kaymaları, çığ gibi doğal afetlere neden oluyor. Bu bağlamda TDT Sivil Koruma Mekanizmasının Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın imzalanmasını önemli görüyoruz." diye konuştu.

Caparov, TDT liderlerini, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde bu yıl 24 Ekim'de Bişkek'te yapılacak TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne davet etti.

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