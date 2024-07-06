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Dünya

"TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi" Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde başladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde başladı.

Ruslan Rehimov  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
"TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi" Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde başladı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Zirvede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Yılmaz'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik etti.

Aliyev, "Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temalı zirveye katılan liderleri tek tek karşıladı. Liderler, daha sonra toplantı salonuna geçti.

Liderler, Orta Koridor'un ve diğer ulaşım bağlarının güçlendirilmesi konusunu ve Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) hazırlık çalışmalarını müzakere edecek.

TDT projeleriyle ilgili bazı belgelerin onaylanacağı zirvede, devlet başkanları Karabağ Deklarasyonu'na imza atacak.

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