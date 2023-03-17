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Dünya

California'da sel ve fırtınalar büyük zarara yol açsa da kuraklığı azalttı

ABD'nin California eyaletinde son zamanlarda etkili olan ve büyük felaketlere yol açan fırtına ve sellerden sonra bir çok bölgede su kısıtlamaları kaldırıldı.

Mücahit Oktay  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
California'da sel ve fırtınalar büyük zarara yol açsa da kuraklığı azalttı

New York

California'da şiddetli sel ve toprak kaymalarına neden olan yağmur ve kar fırtınaları sonrası bazı yerel yetkililer, özellikle dış mekanlar için getirdiği haftada bir gün sulama kısıtlamasına son verirken, ABD Kuraklık Monitörü adlı kurum, eyaletteki kuraklık oranının yaklaşık yüzde 36'ya gerilediğini açıkladı.

Güney California Büyükşehir Su Bölgesi yaptığı açıklamada, eyaletin büyük bir bölümünü kaplayan Los Angeles, Ventura ve San Bernardino ilçelerinin bazı bölümleri için yürürlükteki su kullanımı kısıtlamasına "ihtiyaç kalmadığını" belirtti.

Bu sezon California'da etkili olan ve "atmosferik nehir" diye adlandırılan 11 hava olayı sonucu, kuraklık şartlarının hafiflediği ve eyaletin güneyinde yaklaşık 7 milyon insan için "su tasarrufu uygulamasının gevşetildiği" bildirildi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin İklim Tahmin Merkezi, eyaletin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla "bu yıl çok daha iyi durumda" olduğunu duyururken, yetkililer, kuraklığın eyalet için hala endişe kaynağı olmaya devam ettiği, gelecek yıl tekrar etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Güney Kaliforniya Metropolitan Su Bölgesi de, ülkenin batısındaki 7 eyalette 40 milyon civarında kişinin ana su kaynağı olan Colorado Nehri için kuraklık probleminin devam ettiği, suyun "olabildiğince verimli kullanılması" gerektiği konusunda uyardı.

California'da, 22 Haziran 2022'den bu yana, acil durum kısıtlamaları çerçevesinde bahçe ve benzeri dış mekan sulamaları haftada bir günle sınırlandırılmıştı.






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