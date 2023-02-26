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Dünya

California'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

ABD’nin batı eyaleti California’da şiddetli yağış ve yüksek kesimlerde de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Islam Doğru   | 26.02.2023
California'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

New York

ABD medyasında yer alan haberlerde, eyalette etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 126 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı belirtilirken, Los Angeles şehrinin bazı bölgelerinde şiddetli yağışın su taşkınlarına yol açtığı aktarıldı.

California’nın güneyinde yüksek kesimlerde başlayan kar fırtınasının, iki gün içinde ülkenin doğusuna ilerleyeceği kaydedilen haberlerde, 20 milyondan fazla kişinin şiddetli fırtınaya karşı uyarıldığı ifade edildi.

Yetkililer, eyaletin yüksek kesimlerindeki bazı otobanların “aşırı kar ve buzlanma” nedeniyle trafiğe kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Meteoroloji uzmanları, bölgedeki fırtınanın bugünden itibaren Arizona, Texas, Oklahoma ve Kansas’a doğru ilerleyeceğini, alçak kesimlere yağmur, yüksek kesimlere de kar yağışının etkili olacağını belirterek, bazı alanlarda ise hortumların oluşabileceği uyarısında bulundu.

Aynı fırtına dalgasının bugünden sonra California'nın kuzey kesimlerinde de etkili olması ayrıca Wisconsin, Michigan gibi ülkenin orta kuzey ile New York ve Boston gibi kuzeydoğu eyaletlerinin de söz konusu soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.


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