California'da Cumhuriyetçiler 22 yıl sonra Demokratların elinden bir vekilliği kazandı
ABD'de Demokratların kalesi olarak bilinen California'da geçen sene istifa eden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin boşalan koltuğunu doldurmak için postayla yapılan özel seçimde, 22 yıl sonra ilk kez bir Cumhuriyetçi aday kazandı.
New York
ABD'de Demokratların kalesi olarak bilinen California'da geçen sene istifa eden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin boşalan koltuğunu doldurmak için postayla yapılan özel seçimde, 22 yıl sonra ilk kez bir Cumhuriyetçi aday kazandı.Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Katie Hill'in istifasının ardından boşalan 25. bölge milletvekilliğini Cumhuriyetçi Mike Garcia kazandı.
Demokrat rakibi Christy Smith'i yenen eski askeri pilot Garcia, 1998 yılından bu yana California'da 25. bölgeden seçilen ilk Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi oldu.
Temsilciler Meclisinde şimdilik boşalan koltuğu dolduran Garcia, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat rakibi Smith'e karşı tekrar yarışacak. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.