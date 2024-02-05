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Dünya

California'da "atmosferik nehir" etkisiyle oluşan yağışlar, sel ve heyelana yol açtı

ABD'nin batı kıyısındaki California eyaletinde, yoğun nemli hava akımlarından kaynaklı "atmosferik nehir" etkisiyle oluşan kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi.

Mücahit Oktay  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
California'da "atmosferik nehir" etkisiyle oluşan yağışlar, sel ve heyelana yol açtı

New York

California'da, alışılmışın dışında gelişen ani yağışlar sonucu bazı bölgelerde su baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok uçuş iptal edildi, halka bir süre araç kullanmaması tavsiye edildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi uzmanları, eyaletin kuzeyindeki San Francisco kentinde rüzgarın hızının yer yer saatte 96 kilometreye ulaştığı, dağlık bölgelerde bu hızın saatte 128 kilometreye kadar çıktığı bilgisini paylaştı.

San Francisco polisi Facebook'ta yaptığı açıklamada, bir kişinin üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

California Valiliği, buharlaşarak yükselen havanın rüzgarla taşındığı ve gökyüzünde yoğun nemli hava akımları oluşturduğu "atmosferik nehir" etkisiyle meydana gelen afet nedeniyle Los Angeles ile eyaletin Meksika sınırında yer alan San Diego'nun da yer aldığı 7 ilçede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.US" sitesine göre, eyalet çapında hala 458 binden fazla aboneye elektrik ulaştırılamıyor.

Genelde kuraklık sorunu yaşayan bölge halkı sel baskınlarına karşı hazırlıksız

Geçen yıllarda kuraklık ve aşırı sıcaklardan kaynaklı yangınlarla gündem olan California halkı, sellerin yol açtığı hasara karşı hazırlıksız yakalandı.

ABD Ulusal Sel Sigortası Programı (NFIP) verileri, "afet bölgesi" ilan edilen California'nın söz konusu 8 ilçesinde yalnızca 52 bin 400 ev ve iş yerinin sel baskınlarına karşı sigorta kapsamında olduğunu ortaya koydu.

NFIP, bu sayının, 22 milyondan fazla kişinin yaşadığı 8 ilçedeki 7,7 milyon hanenin yüzde 1'inden daha azına denk geldiğine işaret etti.

Ayrıca, 10 milyondan fazla kişinin yaşadığı Los Angeles ilçesinde de sadece 14 bin 600 evin sel sigortası kapsamında olduğu ifade edildi.

Uzun ve dar hava koridoru şeklinde sıcak okyanus üzerinde oluşan "atmosferik nehirler" karaya ulaştığında kasırga benzeri şiddetli hava koşullarına neden oluyor.

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