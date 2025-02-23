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Dünya

California Valisi, yangınlardan etkilenen Los Angeles için Kongreden yaklaşık 40 milyar dolar yardım istedi

California Valisi Gavin Newsom, geçen ay eyaletin Los Angeles kentinde çıkan orman yangınlarının ardından bölgenin toparlanmasına destek olmak amacıyla Kongreden yaklaşık 40 milyar dolar yardım talep etti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
California Valisi, yangınlardan etkilenen Los Angeles için Kongreden yaklaşık 40 milyar dolar yardım istedi

Ankara

Newsom, Kongre üyelerine yolladığı mektupta Los Angeles'ın ekonomik açıdan "dünyanın en üretken bölgelerinden" olduğunu, yangının ardından toparlanabilmesi için Kongrenin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kongreden yaklaşık 40 milyar dolar yardım talep eden Newsom, yardım fonunun bölgenin yeniden imarı ve altyapısının inşası için harcanacağı sözünü verdi.

Los Angeles'taki yangınlar

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 29 kişi yaşamını yitirmişti.

Binlerce dönüm alanın hasar görmesine yol açan yangınların neden olduğu toplam zarar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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