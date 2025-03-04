Cakarta ve çevresinde şiddetli yağışlar nehirleri taşırdı, yüzlerce kişi tahliye edildi
Endonezya'nın başkenti Cakarta ve çevre kentlerinde etkili şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler taştı, yüzlerce kişi tahliye edildi.
Ankara
Ulusal basındaki haberlere göre, dünden beri başkent Cakarta ile çevresindeki Bogor, Bekasi ve Tangerang kentlerinde etkili şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.
Endonezya'da şiddetli yağışlar Cakarta'da su baskınlarına yol açtı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 3, 2025
Su seviyesinin 1,5 metreye kadar yükseldiği bölgede yüzlerce kişi geçici barınaklara yerleştirildi pic.twitter.com/wnWrOl4Oqu
Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB) açıklamasına göre, şiddetli yağmur nedeniyle Ciliwung Nehri'nin taşması sonucu 220'yi aşkın evden 1400'den fazla kişi tahliye edildi.
Bogor kentinde de evlerin hasar görmesi ve köprü çökmesi sonrası 300'den fazla kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Tangerang kentinde Cimanceuri Nehri'nin taşması sonrası 350 ev sular altında kaldı.
Taşkınlardan etkilenenlere hazır yemek ve battaniye dağıtıldığı bildirildi.
2020 yılında meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Cakarta ve çevresinde seller ve heyelanlar yaşanmış, yaklaşık 70 kişi ölmüş ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.