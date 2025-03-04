Dolar
36.45
Euro
38.43
Altın
2,925.11
ETH/USDT
2,072.80
BTC/USDT
82,821.00
BIST 100
9,924.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cakarta ve çevresinde şiddetli yağışlar nehirleri taşırdı, yüzlerce kişi tahliye edildi

Endonezya'nın başkenti Cakarta ve çevre kentlerinde etkili şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler taştı, yüzlerce kişi tahliye edildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Cakarta ve çevresinde şiddetli yağışlar nehirleri taşırdı, yüzlerce kişi tahliye edildi Fotoğraf:Dasril Roszandi/AA

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre, dünden beri başkent Cakarta ile çevresindeki Bogor, Bekasi ve Tangerang kentlerinde etkili şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB) açıklamasına göre, şiddetli yağmur nedeniyle Ciliwung Nehri'nin taşması sonucu 220'yi aşkın evden 1400'den fazla kişi tahliye edildi.

Bogor kentinde de evlerin hasar görmesi ve köprü çökmesi sonrası 300'den fazla kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Tangerang kentinde Cimanceuri Nehri'nin taşması sonrası 350 ev sular altında kaldı.

Taşkınlardan etkilenenlere hazır yemek ve battaniye dağıtıldığı bildirildi.

2020 yılında meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Cakarta ve çevresinde seller ve heyelanlar yaşanmış, yaklaşık 70 kişi ölmüş ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i kabul etti
Şanlıurfa'da kaza yapan ekip aracındaki 6 polis yaralandı
Azerbaycan'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" paneli düzenlendi
Suriye'den gelen toz bulutu Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da 3 gün etkili olacak

Benzer haberler

Cakarta ve çevresinde şiddetli yağışlar nehirleri taşırdı, yüzlerce kişi tahliye edildi

Cakarta ve çevresinde şiddetli yağışlar nehirleri taşırdı, yüzlerce kişi tahliye edildi

TİKA'dan Endonezya ve Malezya'da sürdürülebilir kalkınma işbirlikleri

Endonezya, Filistin'e 200 milyon dolarlık insani yardım kampanyası başlattı

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da Türkoloji bölümü ve TEKNOFEST için ilk adım

Endonezya'da Türkoloji bölümü ve TEKNOFEST için ilk adım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet