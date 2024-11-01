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Dünya

CAIR anketine göre ABD'li Müslüman seçmenlerin yüzde 42,3'ü üçüncü parti adayına oy verecek

ABD'de yapılan bir ankette 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ülkedeki Müslüman seçmenlerin yüzde 42,3'ünün Yeşil Parti adayı Dr. Jill Stein'e oy vermeyi düşündüğünü ortaya koydu.

İslam Doğru  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
CAIR anketine göre ABD'li Müslüman seçmenlerin yüzde 42,3'ü üçüncü parti adayına oy verecek Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

New York

ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Müslüman toplumunun başkanlık seçimlerindeki son tutumuna ilişkin anket yaptı.

Ülke genelinde 30-31 Ekim'de 1449 Müslüman seçmene ulaşılarak yapılan ankette, katılımcıların yüzde 42,3'ü üçüncü parti adayı Stein'e oy vereceğini belirtti.

Ankette, Demokrat Parti adayı Kamala Harris yüzde 41 ile Müslüman seçmenlerin ikinci tercihi olurken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 9,8'de kaldı.

Ankette seçmenlerin yüzde 5,4’ü oy kullanmayacağını, 0,9'u ise kararsız olduğu ifade etti. Katılımcıların geri kalanı ise diğer adaylara oy vereceğini söyledi.

CAIR Direktörü Nihad Awad, Amerikan Müslüman seçmenler arasında yapılan bu son ulusal anketin, toplum üyelerinin yüzde 95’inin 2024 başkanlık seçimlerine derinden dahil olduğunu gösterdiğini belirtti.

Anketin, Gazze'de ABD'nin İsrail’e verdiği desteğe karşı çıkmanın Müslüman seçmen tercihlerini etkilemede önemli bir rol oynadığını gösterdiğine işaret eden Awad, "Amerikan Müslümanlarına mesajımız basit: Kimi desteklemeyi planlarsanız planlayın, oy kullanmaya gitmeniz çok önemli. Kenarda oturmayın. Sesinizi duyurun ve toplumumuzun gücünü ülkemizin dört bir yanındaki eyaletlerde gösterin." ifadelerini paylaştı.

CAIR tarafından 25-27 Ağustos'ta yapılan bir önceki ankette, Müslüman seçmenlerin yüzde 29,4’u Harris'e, Yüzde 29,1’i Stein'e ve yüzde 11,2’si de Trump’a oy vermeyi düşündüğünü belirtmişti.

ABD genelinde 2,5 milyon Müslüman seçmen bulunuyor. Bu nüfusun önemli bir kısmı, seçimlerin başa baş gittiği "Salıncak eyalet" olarak adlandırılan 7 kararsız eyalette bulunduğu için Müslüman seçmenlerin oylarının sonuçları etkilemede büyük rol oynaması bekleniyor.

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