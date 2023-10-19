Dolar
28.01
Euro
29.62
Altın
1,949.16
ETH/USDT
1,547.50
BTC/USDT
28,358.00
BIST 100
7,927.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Dünya

Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci, aynı eylemi Biden'a yapana hediye vereceğini yazdı

Eski ABD Başkanı George W. Bush'a Bağdat'ta ayakkabı fırlatmasıyla bilinen Iraklı gazeteci Muntazar ez-Zeydi, aynı eylemi Joe Biden'a yapabilecek kişiye, "hediye vereceğini" belirtti.

Bekir Aydoğan  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci, aynı eylemi Biden'a yapana hediye vereceğini yazdı

Erbil

Iraklı gazeteci Zeydi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir X kullanıcısı, ABD Başkanı Joe Biden’ın “İsrail'e tek bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz." mesajını, Zeydi’nin Bush’a ayakkabı fırlattığı fotoğrafla birlikte, “Ayakkabılı adam nerede? Ona her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.” sorusunu sorarak paylaştı.

Zeydi ise bu kullanıcıya cevap vererek, “Ona (Biden) ayakkabı fırlatan gazeteciye hediye vereceğim.” ifadelerini kullandı.

Irak'ın güneyindeki Nasiriyye kentinde doğan Zeydi, daha önce yaptığı bir açıklamada, Bush'a 2008 yılında fırlattığı ayakkabının akıbetiyle ilgili, "Bush'a attığım ayakkabı daha sonra sembol olmasın diye salonda bulunan ABD'li askerler tarafından anında parçalandı." bilgisini paylaşmıştı.

Zeydi, "Ayakkabıyı Bush'a fırlattıktan sonra girdiğim ve çeşitli işkencelere maruz kaldığım hapishaneden çıktıktan sonra İsviçre'ye gitmek zorunda kaldım. Orada 3 ay kaldım ve o sırada ABD işgalinin kurbanları için sivil toplum kuruluşu kurdum." demişti.

Daha sonra Irak'a geri döndüğünü anlatan Zeydi, Şubat 2011'de katıldığı hükümet karşıtı gösteriler sonrası "can güvenliğinin ciddi anlamda tehlikeye girdiği" gerekçesiyle Lübnan'a yerleştiğini belirtmişti.

Zeydi, 2018 seçimleri öncesinde ülkesine kesin dönüş yaparak milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirdi
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşeceği" iddialarını yalanladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay'da 309 bin 872 bağımsız bölüm inşa ediyor
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 bina kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşeceği" iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşeceği" iddialarını yalanladı

Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci, aynı eylemi Biden'a yapana hediye vereceğini yazdı

Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılması kararı Resmi Gazete'de

Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin sınırı açmayı ve 20 kamyonun geçmesini kabul ettiğini söyledi

Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin sınırı açmayı ve 20 kamyonun geçmesini kabul ettiğini söyledi
IKBY: ABD üssünün bulunduğu Erbil'in Harir kasabasında boş alana İHA düştü

IKBY: ABD üssünün bulunduğu Erbil'in Harir kasabasında boş alana İHA düştü
Erbilli Türkmen hafız, din ilimlerine adadığı evinde 400 talebe yetiştiriyor

Erbilli Türkmen hafız, din ilimlerine adadığı evinde 400 talebe yetiştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet