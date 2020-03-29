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Dünya, Koronavirüs

Burkina Faso'da Kovid-19'a yakalanan bakan sayısı 6'ya çıktı

Sahraaltı Afrika ülkelerinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği Burkina Faso'da, bir bakanda daha virüs tespit edildiği bildirildi.

29.03.2020
Burkina Faso'da Kovid-19'a yakalanan bakan sayısı 6'ya çıktı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ulaştırma, Kentsel Hareketlilik ve Yol Güvenliği Bakanı Vincent Dabilgou, Facebook hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Kendisiyle temas edenlere, 2 hafta karantinada kalmaları çağrısı yapan Dabilgou, halktan kişisel hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Daha önce de Dışişleri ve Eğitim Bakanı da dahil 5 bakanda Kovid-19'a rastlanmıştı.

Öte yandan ülkede vaka sayısı 15 artarak, 187'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken virüs bulaşan 23 kişi ise iyileşti.

Senegal'de vaka sayısı 115' ulaştı

Batı Afrika ülkesi Senegal'de de Kovid-19 vaka sayısı 12 artarak 115'e çıktı.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan 27 kişi sağlığına kavuştu.

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle başkent ve 2 eyalette sokağa çıkma yasağı

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadele kapsamında başkent Abuja, Lagos ve Ogun eyaletlerinde 30 Mart'tan itibaren 14 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. 

Virüsün en çok Abuja ve Lagos'ta yayıldığını kaydeden Buhari, Ogun eyaletinin de Lagos'a yakın olduğu için yasak kapsamına alındığını dile getirdi.

Buhari, ayrıca ülkenin tüm sınırlarının da kapatılacağını ifade etti.

Nijerya'da şimdiye kadar 97 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mısır, Fas, Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 ölüm ve vaka sayısı arttı

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve böylece ülkedeki toplam ölüm sayısının 40'a yükseldiği belirtildi. 

Açıklamada, ülkede 33 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 609'a yükseldiği, şu ana kadar da 132 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 463'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 463'e yükseldiği, ölümlerin ise 26 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 13 kişinin de iyileştiği bildirildi. 

Ülkedeki can kaybı en son 26, vaka sayısı ise 450 olarak açıklanmıştı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 34 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, son verilerle ülkedeki toplam vaka sayısının 312'ye yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık dün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 8, vaka sayısını da 278 olarak açıklamıştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, yaptığı basın açıklamasında, ülkede Kovid-19 nedeniyle üçüncü ölümün geçekleştiğini belirtti. 

Cabir, 13 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü, böylece toplam vaka sayısının 259'a ulaştığını, tedavisi tamamlanan 18 kişinin ise taburcu edildiğini ifade etti. 

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