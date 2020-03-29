Burkina Faso'da Kovid-19'a yakalanan bakan sayısı 6'ya çıktı
Sahraaltı Afrika ülkelerinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği Burkina Faso'da, bir bakanda daha virüs tespit edildiği bildirildi.
Ankara
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Ulaştırma, Kentsel Hareketlilik ve Yol Güvenliği Bakanı Vincent Dabilgou, Facebook hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kendisiyle temas edenlere, 2 hafta karantinada kalmaları çağrısı yapan Dabilgou, halktan kişisel hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.
Daha önce de Dışişleri ve Eğitim Bakanı da dahil 5 bakanda Kovid-19'a rastlanmıştı.
Öte yandan ülkede vaka sayısı 15 artarak, 187'ye yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken virüs bulaşan 23 kişi ise iyileşti.
Senegal'de vaka sayısı 115' ulaştı
Batı Afrika ülkesi Senegal'de de Kovid-19 vaka sayısı 12 artarak 115'e çıktı.
Ülkede, Kovid-19 bulaşan 27 kişi sağlığına kavuştu.
Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle başkent ve 2 eyalette sokağa çıkma yasağı
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadele kapsamında başkent Abuja, Lagos ve Ogun eyaletlerinde 30 Mart'tan itibaren 14 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Virüsün en çok Abuja ve Lagos'ta yayıldığını kaydeden Buhari, Ogun eyaletinin de Lagos'a yakın olduğu için yasak kapsamına alındığını dile getirdi.
Buhari, ayrıca ülkenin tüm sınırlarının da kapatılacağını ifade etti.
Nijerya'da şimdiye kadar 97 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.
Mısır, Fas, Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 ölüm ve vaka sayısı arttı
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve böylece ülkedeki toplam ölüm sayısının 40'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede 33 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 609'a yükseldiği, şu ana kadar da 132 kişinin iyileştiği aktarıldı.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 463'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 463'e yükseldiği, ölümlerin ise 26 olduğu kaydedildi.
Açıklamada, 13 kişinin de iyileştiği bildirildi.
Ülkedeki can kaybı en son 26, vaka sayısı ise 450 olarak açıklanmıştı.
Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 34 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, son verilerle ülkedeki toplam vaka sayısının 312'ye yükseldiği ifade edildi.
Bakanlık dün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 8, vaka sayısını da 278 olarak açıklamıştı.
Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, yaptığı basın açıklamasında, ülkede Kovid-19 nedeniyle üçüncü ölümün geçekleştiğini belirtti.
Cabir, 13 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü, böylece toplam vaka sayısının 259'a ulaştığını, tedavisi tamamlanan 18 kişinin ise taburcu edildiğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.