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Dünya

Burkina Faso'da 3 yabancı uyruklu gazeteci kayboldu

Burkina Faso'da düzenlenen bir saldırının ardından üç yabancı uyruklu gazetecinin kaybolduğu belirtildi.

Gülbahar Sayım   | 27.04.2021
Burkina Faso'da 3 yabancı uyruklu gazeteci kayboldu

Burkina Faso

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkenin doğusunda Gurma bölgesinde kaçak avcılıkla mücadele eden ekiplere düzenlenen saldırıda üç kişinin yaralandığı, üç yabancı uyruklu gazeteci ile bir askerin ortadan kaybolduğu ifade edildi.

Haberlerde, ikisi İspanyol uyruklu biri İrlandalı üç gazetecinin saldırganlar tarafından kaçırılmış olabileceği kaydedildi.

Güvenlik yetkilileri, gazetecilerin ve Burkina Fasolu askerin bulunması için güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını bildirdi.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edildi.

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