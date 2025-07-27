Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,845.70
BTC/USDT
119,500.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük’teki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor.
logo
Dünya

Bulgaristan'daki yangının Türkiye tarafına geçmemesi için önlemler alındı

Bulgaristan'daki yangının Türk topraklarına geçmemesi için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Gökhan Balcı  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Bulgaristan'daki yangının Türkiye tarafına geçmemesi için önlemler alındı

Edirne

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'da dün başlayan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yangının Türk tarafına geçmemesi adına ekiplerin dünden bu yana aralıksız şekilde görev başında olduğunu aktaran Geldi, şunları kaydetti:

"İtfaiye ekiplerimiz, Edirne Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerle tam koordinasyon içerisinde çalışmakta olup sınır boyunca yer alan köylerimizin ve karakollarımızın zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler titizlikle alınmaktadır. Yangının Türk tarafına geçişi söz konusu değil. Türkiye topraklarında gerekli tüm önlemler alınmış durumda ve ekipler yangının yön değiştirmesini de engelledi. Şu an için herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır."




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman yangınlarıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, IDEF 2025'i ziyaret etti
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TercihFest 2025'te üniversite adaylarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, "TercihFest 2025"e katılan gençlere tavsiyelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi

Benzer haberler

Bulgaristan'daki yangının Türkiye tarafına geçmemesi için önlemler alındı

Bulgaristan'daki yangının Türkiye tarafına geçmemesi için önlemler alındı

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Yunanistan'daki yangınlardan ikisi devam ediyor

Bulgaristan'daki orman yangınının koku ve dumanı 50 kilometre uzaklıktaki Edirne'ye ulaştı

AFAD'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

AFAD'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
GSB yurtları yangından etkilenen vatandaşların hizmetinde

GSB yurtları yangından etkilenen vatandaşların hizmetinde
Yüksek sıcaklıklar Yunanistan ve Kosova'da yangınlara neden oldu

Yüksek sıcaklıklar Yunanistan ve Kosova'da yangınlara neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet