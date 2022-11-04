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Dünya

Bulgaristan Parlamentosu ABD’den 8 yeni F-16 uçağının alımına onay verdi

Bulgaristan Parlamentosu, hükümetin ABD'den 8 "F-16 Block 70" tipi savaş uçağı almasına onay verdi.

Ihvan Radoykov   | 04.11.2022
Bulgaristan Parlamentosu ABD’den 8 yeni F-16 uçağının alımına onay verdi

Sofiya

Parlamentoda yapılan oylamada, hükümetin ABD'den 8 "F-16 Block 70" tipi savaş uçağı almasını öngören tasarısı 49'a karşı 162 oyla kabul edildi.

Kabul edilen yasaya göre Bulgaristan, 1 milyar 296 milyon dolar karşılığında ABD'den 8 savaş uçağı alacak.

Uçakların 2027 yılına kadar teslim edileceği kaydedildi.

Bulgaristan daha önce aynı tipten 8 savaş uçağının ABD'den alınması için yine parlamento kararıyla 2019 yılında 1,1 milyar dolarlık peşin ödeme yapmıştı.

Üretimini geciktiren ABD, ilk uçağının 2025 yılında Bulgaristan’a teslim edileceğini bildirmişti.

Hava filosuna katılacak 16 F-16, ülkenin hava sahasının korunmasında görevi devralacak.

Bulgaristan Hava Kuvvetleri, 15 eski Rus yapımı MiG-29 uçağından oluşuyor. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş yüzünden bu uçakların bakım ve onarımı yapılamıyor.

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