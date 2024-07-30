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Dünya, Dünyadan Spor, Paris 2024

Bulgaristan Kilisesi, Paris Olimpiyatları'nda "Son Akşam Yemeği" sahnesine tepki gösterdi

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi, 2024 Paris Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'da yapılan açılış töreninde Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun sahnelenme şeklinin Hristiyan ahlakını rencide ettiğini bildirdi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Bulgaristan Kilisesi, Paris Olimpiyatları'nda "Son Akşam Yemeği" sahnesine tepki gösterdi

İstanbul

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi Sinodu tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın ev sahipliğindeki Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde sergilenen sanatsal tasvirlerden duyulan derin hayal kırıklığı ve rahatsızlık vurgulandı.

Açıklamada, "Organizatörlerin beyan ettikleri gerekçelere rağmen bu tasvirlerin Hristiyan evanjelik ahlakı, ruhani yaşam ve ortak insan aklıyla bağdaşmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun sahnelenme şeklinin Hristiyan ahlakını ve insan onurunu rencide ettiğine işaret edilen açıklamada, açılış töreninin, yüzyıllardır süregelen Avrupa estetik kriterlerini ve Olimpiyat Oyunları'nın kutlamak istediği klasik "sağlıklı bir bedende sağlıklı bir ruh" idealini ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "törenin Hristiyanlara yönelik ayrımcı ve aşağılayıcı doğasına" dikkat çekilerek, tarihi ve kültürel köklerine saygı duyan ve onları onurlandıran bir Avrupa çağrısında bulunuldu.

Olimpiyatların açılışı Hz. İsa'ya saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki çekmişti

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz'daki açılış töreninde, "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, olimpiyatların açılış kutlamalarında, Hazreti İsa’yı konu alan “Son Akşam Yemeği” tablosunun LGBT temaları kullanılarak canlandırılmasını kınamıştı.

Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Orta Doğu Kiliseler Konseyi (MECC), açılış töreninde yaşananların, özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti ortaya koyduğunu belirtmişti.

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