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Dünya

Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesi, Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş'ın Türkiye'ye iadesini reddetti

Bulgaristan'da Hasköy Bölge Mahkemesi, kırmızı bültenle aranan ve ülkede yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesini reddetti.

Ihvan Radoykov   | 28.11.2022
Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesi, Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş'ın Türkiye'ye iadesini reddetti

Hasköy

Mahkeme başkanı Milena Peteva, Türkiye'nin yargılanmak üzere iadesini talep ettiği Göktaş'ın iadesine ilişkin bugün görülen duruşmada "insan haklarına uygun ve adil biçimde yargılanmayabileceği" gerekçesiyle sanığın Türkiye'ye iadesinin kabul edilmediğini açıkladı.

Göktaş'ın avukatları da sanığın sağlık durumunu mazeret gösterip, iadesine karşı çıktı.

Hakim Peteva, "Mahkeme, davadaki delilleri dikkate alarak ve Avrupa Parlamentosu'nun hukukun üstünlüğüyle ilgili meseleleri tartışan kararlarına atıfta bulunarak, İade Yasası ve Avrupa Tutuklama Emri'nde geçen ret gerekçelerinin mevcut olduğunu tespit etti." dedi.

Mahkeme ayrıca, sanık Göktaş hakkında "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla açılan davada "zaman aşımına" karar verdi.

Mahkemenin kararına, bir hafta içinde Filibe Temyiz Mahkemesinde itiraz edilebilecek.

Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastından sorumlu tutuluyor.

Göktaş'ın kasımın başında Bulgaristan'a kaçtığının tespit edilmesi üzerine, Türkiye tutuklanması için Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarmıştı. Türkiye, Göktaş'ın tutuklanmasının hemen ardından iadesini talep etmişti.

Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Göktaş, sağlık nedenlerinden dolayı Hasköy şehrinde ev hapsinde tutuluyor.

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