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Dünya

Bulgaristan Başbakanı Petkov’un, 22 Mayıs'ta Kuzey Makedonya'ya planlanan ziyareti ertelendi

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov’un, 22 Mayıs'ta Kuzey Makedonya'ya planlanan resmi ziyaretinin ikili sorunlar yüzünden ertelendiği açıklandı.

Ihvan Radoykov   | 16.05.2022
Bulgaristan Başbakanı Petkov’un, 22 Mayıs'ta Kuzey Makedonya'ya planlanan ziyareti ertelendi

Sofya

Bulgaristan’ın Başbakan Özel Kalem Müdürü Lena Borislavova, basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki ikili sorunların sürdüğünü söyledi.
Borislavova, iki ilişkilere yönelik yapılan müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını ve bu yüzden Başbakan Petkov'un Kuzey Makedonya'ya 22 Mayıs'ta planladığı ziyareti ertelediğini belirtti.

Taleplerine yönelik olumlu adım atılmasını beklediklerini kaydeden Borislavova, "Bulgaristan hükümetinin görmek istediği tek şey, Kuzey Makedonya’nın (Bulgaristan’a karşı kullandığı) nefret dilinden vazgeçmesi ve bu ülkede yaşayan Bulgar etnik azınlık ahalisine karşı uygulanan ayrımcılığa son verilmesidir. Her iki hususta sonuç olmayınca, bundan sonra adımlarımız böyle olacak." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Dimitar Gırdev de ikili ilişkilerindeki ilerleme eksikliğini anımsatarak, "Son bir yıldır ikili ilişkiler iyiye gitmek yerine katı bir şekilde kötüleşmiştir." açıklamasında bulundu.

Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasında, iyi komşuluk ve dostluk alanındaki anlaşmaya rağmen, ortak tarih konusundaki görüş farklılıkları, dil ve ideoloji temelli tartışmalar bulunuyor.

AB üyesi Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliği için müzakerelere başlamasına karşı veto hakkını kullanıyor.

İkili ilişkilerde karşılıklı iddialara dayalı polemik devam ederken, 25 Ocak’ta Bulgaristan ve Kuzey Makedonya hükümetleri yaklaşık 4 yıllık bir aradan sonra ilk kez tekrar bir araya gelerek ortak bir oturum yapmıştı.

Toplantıda hükümetler, Kuzey Makedonya’nın AB üyeliği sürecinde ilerlemesini desteklemek adına bir sonraki toplantısının mayısta Üsküp’te yapılmasında mutabık kalmıştı.

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