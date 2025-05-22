Brüksel'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel Türk yemekleri tanıtıldı.
Brüksel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde her yıl mayıs ayında düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcilik konutunda etkinlik düzenlendi.
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Kaymakcı'nın ev sahipliğindeki davete, diplomatik ve askeri erkan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri başta olmak üzere yabancı misyon şefleri, AB kurumlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı.
Büyükelçi Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağının, Anadolu'nun kültür ve gelenekleriyle şekillendiğini ve çok katmanlı, zengin kültürel miras sunduğunu söyledi.
Kaymakcı, tarih boyunca Anadolu topraklarında yaşayan kültürlerin Türk sofralarına bıraktığı mirasın yanı sıra Türk mutfağının balıktan sebze ve meyveye kadar çok geniş bir yelpazede malzeme çeşitliliği barındırdığını da vurguladı.
Bu yıl davetlilere günlük hayatta da sofralarda yer alan, ev yemeği olarak bilinen Türk lezzetlerinden kuru patlıcan ve biber dolmasını ikram edeceklerini belirten Kaymakcı, Türk mutfağının hem ekolojik hem de kültürel bağlamda sürdürülebilir bir mutfak olduğunu anlattı.
Kaymakcı, sadece yaz mevsiminde değil, gıdaların kurutularak kışın da tüketilmesine yönelen Türk mutfağının hiçbir malzemeyi israf etmeden sıfır atık felsefesini temel aldığına dikkati çekti.
Davetlilere kuru patlıcan ve biber dolması ile sürdürülebilir mutfak kültürü anlatıldı
Şef Gökhan Akalın da burada yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının Asya ve Avrupa'yı birleştiren noktada sunduğu ürün çeşitliliğine dikkati çekerek, Türk mutfağının taşıdığı kültürel miras ışığında farklı pişirme tekniklerini ve lezzetleri buluşturduğunu anlattı.
Akalın, yabancı konuklara kuru patlıcan ve biber dolmasının yapılışını göstererek, yaz aylarında kurutulan sebzelerin bu şekilde tüketildiğini ve bunun, Türk mutfağının sürdürülebilirliğinin en güzel örneklerinden olduğunu belirtti.
Akalın’ın yanı sıra Türk şefler Levent Can ve Haydar İnal tarafından hazırlanan kısır, patlıcan oturtma, hünkar beğendi, kadınbudu köfte, börek, baklava, kazandibi ve ayran gibi geleneksel lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte, Türk mutfağı hakkında bilgiler paylaşıldı.
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