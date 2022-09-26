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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
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Dünya

Brüksel'de kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasağının süresi uzatıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki semtlerde kamuya açık alanlarda alkol yasağının süresi uzatıldı.

Selen Temizer   | 26.09.2022
Brüksel'de kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasağının süresi uzatıldı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel'in merkezindeki turistik bölgelerde uygulanan yasak, yeni düzenlemeyle en az Ekim 2023'e kadar sürdürülecek.

Uygulama, ilk olarak Şubat 2020'de gece yarısı ile sabah saatleri arasında başlamış, Ekim 2021'de "alkolsüz bölge"nin sınırları yeni cadde ve sokaklar eklenerek genişletilmiş, yasağın süresi 24 saate çıkarılmıştı.

Yasaklı bölgede, alkol tüketirken yakalanmanın cezası 350 avro.

Söz konusu karar, şehrin merkezi bölgelerinde alkollü kişilerin yol açtığı güvenlik sıkıntısı ve gürültü nedeniyle gelen şikayetler üzerine alınmıştı.

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