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Dünya

Brüksel'de Cumhuriyet'in 100. ve Belçika'ya işçi göçünün 60. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü, Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması'nın 60'ıncı yılı vesilesiyle Brüksel'de konferans düzenlendi.

Behlül Çetinkaya  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Brüksel'de Cumhuriyet'in 100. ve Belçika'ya işçi göçünün 60. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Brüksel

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ile Egmont Enstitüsünce düzenlenen konferansa, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Egmont Enstitüsü Genel Müdürü Pol De Witte katıldı.

Belçika ve Türk kökenli siyasi temsilcilerin yanı sıra, Belçikada görev yapan yabancı büyükelçiler, akademisyenler, iş insanları ve Belçika Türk toplumunun önde gelen isimleri de programda bulundu. 

Konferansta, Büyükelçi Uysal’ın yanı sıra tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gent Üniversitesinden Araştırmacı Dries Lesage, Gazeteci Tine de Gendt ve Ageas Yönetim Kurulu Başkanı Hans De Cuyper konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ve Türkiye ile Belçika arasında 1964'te imzalanan iş gücü anlaşmasının 60'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen konferans, Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Belçika ile Türkiye arasındaki iş gücü anlaşması, 16 Temmuz 1964'te Brüksel'de imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında ülkeye giden Türklerin nüfusu, bugün 300 bini aştı.


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