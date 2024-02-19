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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenleyen kalabalık, AB'ye "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmama" çağrısı yaptı.

Selen Valente Rasquinho  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Brüksel

AB kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de yüzlerce kişi, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplandığı binanın önünde bir araya geldi.

Filistin bayrakları ve "Şimdi ateşkes", "Soykırımı durdurun", "İsrail ile ticareti kesin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "AB suç ortağı" sloganları attı.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinden bazıları da göstericilere destek verdi.

"Bu bir soykırım"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan İrlandalı AP milletvekili Mick Wallace, Avrupalı politikacıların yaklaşımlarını derhal değiştirmeleri gerektiğini belirterek, "AB bir daha nasıl insan haklarından bahsedecek? Artık insan haklarını, anlaşamadığı ülkeleri alt etmek istediklerinde onlara karşı silah olarak kullandıklarını görüyoruz. İnsan haklarını umursamıyorlar. Filistinlilerin hayatları umurlarında değil." diye konuştu.

Wallace, "(Avrupalı siyasetçilerin) Soykırıma destek vererek maskeleri kalktı." dedi.

İsrail'in soykırım suçuyla yargılanması gerektiğine işaret eden Wallace, "Umarım Uluslararası Adalet Divanı bunu gerçekten soykırım olarak adlandıracak kadar güçlüdür. Kim olursa olsun, herhangi bir politikacıya sorun, eğer bu bir soykırım değilse, bize ne olduğunu anlatsın. Çünkü bu elbette bir soykırımdır. Bunu herkes biliyor." değerlendirmesini yaptı.

Göstericilerden Ludo De Brabander de AB dışişleri bakanlarına seslerini duyurmak istediklerini vurgulayarak, "Her şeyden önce ateşkes ve İsrail'in işlediği savaş suçlarına son verilmesini istiyoruz, daha sonra da İsrail'e yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Bunlardan biri İsrail ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınması olabilir. Bunun şimdi tam zamanı. Avrupa'nın ekonomik gücü var. Bu yüzden İsrail'i durdurmak için bunu kullanmalıyız. Katliam yapıyor, kan döküyor, soykırım yapıyor." ifadelerini kullandı.

Didi isimli, soyadını vermek istemeyen Hollandalı gösterici de ateşkes talep ettiklerini aktararak, AB'nin İsrail'in soykırımına suç ortağı olduğunu düşündüğünü kaydetti.



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