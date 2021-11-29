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Dünya

Brüksel sakinlerinden evsizlerle dayanışma için '1 geceyi sokakta geçirme' çağrısı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de tırmanan "evsiz sorunu"na dikkati çekmek için "1 geceyi sokakta geçirme" kampanyası düzenlenirken, Avrupa Birliği (AB) de konuyu bu hafta gündemine aldı.

Selen Temizer   | 29.11.2021
Brüksel sakinlerinden evsizlerle dayanışma için '1 geceyi sokakta geçirme' çağrısı

Brüksel

Evsizlerle ilgili yardım çalışmaları yapan Brüksel merkezli "Infirmieres de Rue" (Sokak Hemşireleri) derneği, kentteki çok sayıda evsizin, özellikle kış aylarındaki durumuyla ilgili farkındalık uyandırmak için kampanya başlattığını duyurdu.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinin yer verdiği kampanya, Brüksel ve Liege'de 17 Aralık gecesi kent sakinlerini sokakta yatmaya çağırıyor.

Pek çok kuruluşun destek verdiği kampanyanın afişleri dikkati çekti. IKEA ürünlerinin reklamları gibi hazırlanan afişlerde, İsveççe isim verilen karton parçası, 10 cente satılıyor gibi gösteriliyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Brüksel'de evsizlerin sayısının giderek arttığı, halihazırda tespit edilebilen 5 binden fazla evsiz bulunduğu ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu ifade edildi.

Açıklamada, içlerinde kimsesiz göçmen çocuk sayısının dikkati çektiği vurgulandı.

AB'nin de gündeminde

Avrupa Parlamentosu, 2 Aralık'ta Avrupa Birliği'nde artan evsiz sorunuyla ilgili oturum düzenleyecek.

AB Komisyonunun iş ve sosyal haklardan sorumlu üyesi Nicolas Schmit, konuyla ilgili sunum yapacak.

Evsizlerle Çalışan Ulusal Organizasyonlar Avrupa Federasyonu (FEANTSA) Başkanı Kjell Larsson da durumla ilgili son verileri paylaşacak.

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