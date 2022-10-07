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Dünya

Brezilya, Meksika ve Arjantin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan bildiriyi desteklemedi

Brezilya, Meksika ve Arjantin, 52. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan bildiriye katılmadı.

Muhammed Emin Canik   | 07.10.2022
Brezilya, Meksika ve Arjantin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan bildiriyi desteklemedi

Buenos Aires

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 52. Amerikan Devletleri Örgütü Genel Kurulu'nda okunan ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sonlandırılması talep edilen bildiriye 24 ülke katılırken, Latin Amerika'nın öne çıkan ülkelerinden Brezilya, Meksika ve Arjantin yer almadı.

Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının kınandığı, Rus hükümetinden saldırıları sona erdirip askerlerini Ukrayna'dan çekerek diyalog ve diplomasiye dönmesinin talep edildiği "Ukrayna'daki Rus saldırganlığının sona ermesi için sürekli destek" isimli bir bildiri okudu.

Bildiride, "En güçlü ifadelerle, Rusya Federasyonu'ndan uluslararası insan hakları ve insancıl hukukun yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini derhal durdurması talep ediliyor." ifadeleri yer aldı.

Aralarında ABD, Kanada, Şili ve Kolombiya gibi ülkelerin bulunduğu 24 ülke bildiriye destek verirken, Brezilya, Meksika ve Arjantin bildiriyi destekleyen ülkeler arasında yer almadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında yer almanın altını çizmişti.

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