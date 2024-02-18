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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini Hitler'in yaptıklarına benzetti

Brezilya Devlet Başkanı Silva, "Gazze'de Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." dedi.

Aynur Şeyma Asan  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini Hitler'in yaptıklarına benzetti

Ankara

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetti.

Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Lula da Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söyledi.

Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullandı.

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