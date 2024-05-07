Dolar
32.26
Euro
34.79
Altın
2,317.02
ETH/USDT
3,103.50
BTC/USDT
64,261.00
BIST 100
10,320.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bosna Hersek'teki savaşta başkent Saraybosna'da öldürülen çocuklar törenle anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta, kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da hayatını kaybeden 1601 çocuk için anma töreni düzenlendi.

Ahmet Nurduhan, Alma Dekovic  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Bosna Hersek'teki savaşta başkent Saraybosna'da öldürülen çocuklar törenle anıldı Fotoğraf: Denis Zuberi - AA

Saraybosna

Başkent Saraybosna'daki, savaş yıllarında kuşatma altında kalan kentte öldürülen 1601 çocuğun anıldığı programa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, kurbanların yakınları, vatandaşlar ve çok sayıda çocuk katıldı.

1992-95 Saraybosna Kuşatmasında Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica, törende yaptığı konuşmada, kentin 1425 gün kuşatma altında kaldığını anımsattı.

Grabovica, savaş yıllarında Saraybosna'daki 1601 çocuğun, farklı yöntemler kullanılarak ve hedeflenerek öldürüldüğünü ifade etti.

Törendeki çocuklara seslenen Grabovica, "Sevgili çocuklar, size iyi bir öğrenci olmanızı, kendinizi mümkün olan en üst seviyede yetiştirmenizi söylemek istiyorum. Eğitim ve bilgi sizin en güçlü aracınız olabilir. İyi arkadaş olun ve sevgiyi yayın çünkü sevgi aynı zamanda hepiniz için daha iyi bir gelecek oluşturmanın temelidir. Bu şehri, bu ülkeyi sevin." diye konuştu.

Saraybosna kuşatması

Modern tarihin en uzun kuşatması 5 Nisan 1992'de başlamış ve 29 Şubat 1996'ya kadar devam etmişti.

Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Suada Dilberovic ile Bosna Hersek Meclisinde çalışan iki çocuk annesi Olga Sucic, Sırp paramiliter birliklerin saldırıları sonucu Vrbanja Köprüsü'nde öldürülmüşlerdi.

Sırp birlikleri, 5 Nisan'daki saldırılarında doğrudan sivilleri hedef almış, savaş karşıtı gösteri yapan Saraybosnalılara ateş açmıştı.

Dilberovic ve Sucic'in öldürüldüğü gün aynı zamanda modern tarihin en uzun kuşatması olan Saraybosna kuşatması da başlamış, 1425 gün süren kuşatmada 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'ı resmi törenle karşıladı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Başakşehir'de inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Bilgi Üniversitesinde Filistin konulu panel düzenlendi

Benzer haberler

Bosna Hersek'teki savaşta başkent Saraybosna'da öldürülen çocuklar törenle anıldı

Bosna Hersek'teki savaşta başkent Saraybosna'da öldürülen çocuklar törenle anıldı

Sırbistan, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini önlemek istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet