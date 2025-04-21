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Dünya

Bosna Hersek'te yüzlerce tır şoförü koşullarının iyileştirilmesi talebiyle çekicileriyle konvoy oluşturdu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 543 tır şoförü, bürokratik işlemlerin dijitalleştirilmesi ve sınırlarda bekleme sürelerinin azaltılması talebiyle çekicileriyle konvoy oluşturdu.

Lejla Biogradlija  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Bosna Hersek'te yüzlerce tır şoförü koşullarının iyileştirilmesi talebiyle çekicileriyle konvoy oluşturdu Fotoğraf:Denis Zuberi/AA

Saraybosna

"Yeter artık" sloganıyla başkentte gösteri düzenleyen şoförler, çekicileriyle konvoy halinde Bosna Hersek Parlamentosu ile kamu kurumlarının önünden geçti.

Bosna Hersek Lojistik Birliğinden Velibor Peulic, Parlamentoda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, verdikleri hizmetin karşılığını alamadıkları konusunda vatandaşları bilgilendirmek istediklerini söyledi.

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Sektörde 47 bin kişinin çalıştığı bilgisini paylaşan Peulic, temel sorunun tırların transit geçişi için de geçerli Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kalma süresi olduğuna dikkati çekti.

Peulic, 25 Nisan'a kadar Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığından toplantı talep ettiklerini, koşullarda iyileştirme yapılmaması halinde 28 Nisan'da yol kapatma eylemi düzenleyeceklerini duyurdu.

Saraybosna'da bir araya gelen tır şoförleri, bölge ülkelerindeki gibi süreçlerin dijitalleştirilmesi ve sınırlarda 16 saate varan bekleme süresinin azaltılması için çözüm bulunmasını talep ediyor.

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