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Dünya

Bosna Hersek'te yerel seçimin ardından oy sayma işlemleri sürüyor

Bosna Hersek'te dün yapılan yerel seçimin ardından oy sayma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Lejla Biogradlija  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Bosna Hersek'te yerel seçimin ardından oy sayma işlemleri sürüyor

Ankara

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), başkent Saraybosna'daki Zetra Spor Salonuna getirilen oy pusulalarının doğrulama işlemine devam edildiğini açıkladı.

CIK'ten yapılan açıklamada, oyların yüzde 91'inin doğrulama sürecinden geçtiği, bunların tamamına yakınının geçerli sayıldığı belirtildi.

CIK'in resmi olmayan ilk sonuçlarını değerlendiren Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, partisinin 2020'deki yerel seçime oranla bu seçimde daha fazla belediye kazandığını ifade etti.

İzetbegoviç, "SDA geçen seçimlerde 26 belediye başkanı çıkardı. Bu seçimde ise 10 yeni belediye kazanırken, 2'sini kaybettik görünüyor. 8 belediye artımız var." dedi.

Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği (HDZ BİH) Genel Başkanı Dragan Covic de Bosna Hersek'te Hırvat nüfusun yoğun yerlerde yaşadığı kentlerdeki seçim sonuçlarından memnun olduklarını aktardı.

Bosna Hersek Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Nermin Niksic ise geleneksel olarak kazandıkları bazı belediyeleri alamadıkları için "hayal kırıklığı" yaşadıklarını ancak resmi olmayan ilk sonuçlara göre gelen veriler doğrultusunda neticeden memnun olduklarını belirtti.

Bosna Hersek'te en çok tartışılan yerlerden birisi olan Srebrenitsa'da da Sırp adayın önde olduğu kaydedildi.

Bosna Hersek'te dün yapılan yerel seçimde halk iki entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ile Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ve özel statüye sahip Brcko Bölgesi'nde 143 belediye başkanı ile 3 bin 200 meclis üyesi belirlemek için oylarını kullandı.

CIK'ten açıklanan verilere göre, yerel seçime 110 siyasi parti, 58 ittifak, 76 bağımsız aday ve 43 azınlık temsilcisi katıldı. Toplam 26 bin 89 adayın bulunduğu seçimde, adayların 25 bin 703’ü belediye meclis üyeliği için, 386’sı ise belediye başkanlığı için yarıştı.

CIK, şiddetli yağışlar sonucu oluşan selden etkilenen Jablanica, Konjic, Kiseljak, Fojnica ve Kresevo'da yerel seçimlerin ertelendiğini açıklamıştı.

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