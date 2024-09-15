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DRON - Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Red Bull atletlerinden Jaan Roose, İstanbul’da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyerek geçmeyi deniyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında meydana gelen patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. -VTR-
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Dünya

Bosna Hersek'te TDV'nin katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi hizmete açıldı

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin açılışı yapıldı.

Lejla Biogradlija, Zlatan Kapic  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Bosna Hersek'te TDV'nin katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi hizmete açıldı Fotoğraf: Samır Jordamovıc - AA

Olovo

Kırşehir Belediyesi tarafından 2017'de inşasına başlanan ve TDV'nin katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi açılışına, Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Cami açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrasya Ülkeleri Dairesi Uzmanı Cebrail Küllü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın selamlarını ileterek, "Bugün kardeşliğimizin bir nişanesi mahiyetinde Olovo'da inşa edilen caminin açılışı vesilesiyle dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te olmaktan son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek ve Türkiye'nin ortak tarih ve medeniyetin mirasçıları olduğunu söyleyen Küllü, "Bu tarih ve medeniyeti oluşturan en önemli unsurlardan birisi de camilerdir. İslam'da camiler geçmişten bugüne hayatın merkezinde yer almış, geçmişin kadim mirasını geleceğe taşıyan önemli bir müessese olmuştur. Bunun en güzel örneklerini bu topraklarda hep birlikte görmekteyiz." dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de Türkiye'ye teşekkür ederek, açılan caminin korunmasını ve nesilden nesile hizmet vermesini diledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, inşası tamamlanan caminin Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bağların daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek, "Camiler ibadet mekanları olmasının yanı sıra medeniyetimizin sembolü ve şehirlerimizin adeta kalbidir." ifadelerini kullandı.

Caminin Olovo'nun merkezinde inşa edildiğini aktaran Güvenç, "Büyük oranda Türkiye'den gelen bağışlarla inşa edilen bu cami için emek harcayan, destek veren ve bu uğurda çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus da Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta 600'den fazla caminin yıkıldığını anımsattı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in de katıldığı açılışta, Bosna Hersek ve Türkiye'den hafızlar ilahiler seslendirdi.

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