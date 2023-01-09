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Dünya

Bosna Hersek'te anayasaya aykırı olmasına rağmen "Sırp Cumhuriyeti günü" kutlandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki Doğu Saraybosna'da, anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti günü" kutlamaları yapıldı.

Ahmet Nurduhan   | 09.01.2023
Bosna Hersek'te anayasaya aykırı olmasına rağmen "Sırp Cumhuriyeti günü" kutlandı Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

Ülkenin Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde bulunan Doğu Saraybosna'daki kutlamalara, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi ve Başkanı Zeljka Cvijanovic ile RS Başkanı Milorad Dodik'in yanı sıra Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Sırbistan Çalışma İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Nikola Selakovic ile RS emniyetin mensupları katıldı.

Kutlamalar için caddeler ve devlet kurumlarına RS bayrakları asılması dikkati çekti.

Dodik, burada yaptığı açıklamada, "RS, barış cumhuriyetidir. Zor bir dönemden geçen RS'ye tanıklık etmekten gurur duyuyorum. Bugün barış ve düzeni koruyan RS polisiyle gurur duyuyorum." dedi.

"Sırplar, özgürlükleri için her zaman yüksek bedeli kanlarıyla ödeyen, acı çeken ama gururlu bir halktır." ifadesini kullanan Dodik, "RS etrafında toplanalım çünkü RS olmadan bizim için bu bölgelerde 'hayat' yok." diye konuştu.

Anayasaya aykırı "RS Günü" kutlamalarına tepkiler

Bosna Hersek Yüksek Temsilciğince yapılan açıklamada, "Kamu görevlilerinin bu tür kutlamalara katılımı ve kutlamalardaki mevcudiyeti, Bosna Hersek Anayasası'na açık bir saygısızlık olduğu gibi Anayasa Mahkemesinin nihai ve bağlayıcı olan, saygı gösterilmesi gereken yetki ve kararlarına da açık bir saygısızlık teşkil eder." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "9 Ocak RS günü"nü kutlayan RS yetkililerinin eylem ve faaliyetlerinin karşılığının olabileceği vurgulandı.

Öte yandan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becivoric de "RS günü" kutlamalarına tepki gösterdi.

Becirovic, RS yetkililerine, hukukun üstünlüğüne saygı duyma, Anayasaya aykırı "RS günü" kutlamaları yerine, ülkedeki tüm halklar arasında olumlu bir ortam oluşturma, istikrar ve ekonomik ilerlemeyi güçlendirme çağrısı yaptı.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da RS günü kutlamalarının Bosna Hersek Anayasası'na aykırı ve Dodik'in söz konusu günü kutlama kararının yaşa dışı olduğuna yer verildi.

"Anayasaya aykırı" Sırp Cumhuriyeti günü

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegovic'in 2015'te yaptığı başvuru üzerine 9 Ocak'ın yasallığını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, bu günün kutlanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bunun entite sınırları içinde yaşayan Sırp olmayan halklara karşı bir ayrımcılık olduğunu ifade etmişti.

Ayrılıkçı söylemleriyle tanınan Dodik ise 2016'da entite sınırları içinde bir referandum yapmış ve referandumda oy kullananların yüzde 99'u, 9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti günü olarak kutlanması yönünde oy vermişti.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

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