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Dünya

Bosna Hersek'in Gazze'ye yardım tırları Mısır'dan yola çıktı

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren yardım kuruluşu Pomozi.ba'nın, gıda ürünleri taşıyan 7 yardım tırı, Mısır'dan Gazze'ye hareket etti.

Lejla Biogradlija  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Bosna Hersek'in Gazze'ye yardım tırları Mısır'dan yola çıktı

Saraybosna

Pomozi.ba'dan yapılan açıklamada, Gazze'ye yardım gönderilmesi için çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, "Aralıkta 5 tır yardım konvoyu gönderdik. Şimdi de içinde gıda, un ve su bulunan 7 yardım tırı Mısır'dan hareket etti." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de yaşayanlar için maddi yardım da toplandığı aktarılan açıklamada, "Yardımlarımızın biraz olsun oradaki insanlara umut olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Açıklamada, Bosna Hersek'ten Gazze'ye yardımın devam edeceği kaydedildi.

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