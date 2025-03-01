Bosna Hersek'in bağımsızlığının 33. yıl dönümü törenlerle kutlandı
Eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde yapılan referandumdan sonra bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek'te bağımsızlığın 33. yılı kutlamaları için törenler düzenlendi.
Saraybosna
29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandumun ardından bağımsız olan ülkedeki ilk törende, başkent Saraybosna'daki Hum Dağı'nda Bosna Hersek bayrağı göndere çekildi ve milli marş dinletildi.
Törenler kapsamında bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrine çiçek bırakıldı.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic ve Hırvat üye Zeljko Komsic'in de katıldığı törende, Kovaçi Şehitliği'nde dua edildi.
Becivoric, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in hiç kimseye boyun eğmeyeceğini, hiç kimsenin de Bosna Herseklilerin güvenliğini tehlikeye atamayacağını söyledi.
Ülkedeki tüm siyasilerin sağduyulu davranmaları gerektiğini aktaran Becirovic, şöyle konuştu:
"Önce yerel yöneticiler sonra da uluslararası toplumun organları Bosna Hersek'in anayasal düzenini korumak zorundadır. Çünkü Bosna Hersek'in anayasal düzenini koruduğumuzda, aslında her bir vatandaşımız için barışı ve güvenliği de korumuş oluruz. Hiçbir birey, kim olursa olsun, Bosna Hersek'teki insanların güvenliğini tehdit edemez. Başkanlık konseyinin tüm üyeleri diyalog kurmalı ve yapıcı bir şekilde hareket etmelidir. Uluslararası topluma inanıp inanmadığım tamamen başka bir konudur. Ancak uluslararası toplumla iletişimin var olması gerekir ve bu hayati bir öneme sahiptir."
Bağımsızlık günü ülkenin birçok yerinde kutlandı
Ülkedeki en önemli iki milli bayramdan biri kabul edilen Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkentteki Sönmeyen Ateş Anıtı'na ve 1992-1995 yıllarında kuşatma altındaki başkent Saraybosna'da öldürülen 1601 çocuk anısına yaptırılan Öldürülen Çocuklar Anıtı'na da çiçek konuldu.
Sırpların soykırım yaptığı Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda da tören düzenlendi. Törende, soykırımda hayatını kaybedenler için dua edildi ve anıt mezara çiçek bırakıldı.
Bağımsızlık Günü, Mostar başta olmak üzere ülkenin diğer şehirlerinde de törenlerle kutlandı.
1 Mart Bağımsızlık Günü, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda milli bayram olarak kutlanırken Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti entitesinde milli bayram olarak kabul edilmeyen günde kutlama yapılmıyor.
Bağımsızlık referandumu
Eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde 29 Şubat-1 Mart 1992'de düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuşmuştu.
Ülke genelinde yapılan, Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma katılım oranı yüzde 63,6 olmuş ve katılımcıların yüzde 99,7'si bağımsızlık için "evet" oyu kullanmıştı.
Bağımsızlık ilanının hemen ardından 3,5 yıl süren, birçok katliamın, tecavüz ve soykırım olaylarının yaşandığı Bosna Savaşı başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.