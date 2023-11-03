Dolar
28.41
Euro
30.48
Altın
1,992.97
ETH/USDT
1,814.10
BTC/USDT
34,495.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız
logo
Dünya

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da kuvvetli rüzgar ve sel hayatı olumsuz etkiledi

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sel sonucu maddi hasar meydana geldi.

Amar Mehic, Lejla Biogradlija  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Bosna Hersek ve Hırvatistan'da kuvvetli rüzgar ve sel hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Amar Mehic/AA

Saraybosna

Bosna Hersek'te gün boyu etkili olan kuvvetli rüzgar ülkenin kuzeybatısındaki Bihac kentinde çok sayıda ağacın devrilmesine ve çatıların hasar görmesine neden olurken kentte yaşanan elektrik kesintisi de hayatı olumsuz etkiledi.

Sivil Savunma Ofisinden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin bölgede bulunduğu belirtildi.

Hırvatistan'da da başta başkent Zagreb olmak üzere ülke genelinde etkili olan kuvvetli yağış sonucu sel meydana geldi.

Sava nehrinin taşması sonucu meydana gelen su taşkınlarından maddi hasar yaşandığı ifade edildi.

Devlet Meteoroloji Birliğinden yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların bu gece de devam edeceği belirtilerek, yaşanabilecek su taşkınlara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Açıklamada, Hırvatistan'ın bazı bölgelerinde yarın "kırmızı" kodlu uyarı verildiğine dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in gazetecileri de hedef alan saldırılarına tepki
Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan cami yeniden inşa ediliyor
Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi
Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçan 14 sanığın yargılandığı davada karar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin "Filistin" özel sayısını yayımladı

Benzer haberler

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da kuvvetli rüzgar ve sel hayatı olumsuz etkiledi

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da kuvvetli rüzgar ve sel hayatı olumsuz etkiledi

Yunanistan'da sel tehlikesi nedeniyle bazı yerleşim birimleri boşaltıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sesimizi yükselterek insanlık cephesine katkı vermeye çalışıyoruz

Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı

Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de yaşanan dramdır, soykırımdır, katliamdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de yaşanan dramdır, soykırımdır, katliamdır
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet